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Чемпионат Италии. Серия А

​Кьеза начал тренироваться – он не играл с января

03 Октября 2022 • 15:23 Комментировать
Ювентус
...
Маккаби Хайфа
1 1.30 X 5.60 2 10.00
05.10 22:00

«Ювентус» начал подготовку к матчу Лиги чемпионов против «Маккаби». В понедельник с командой частично занимался атакующий полузащитник Федерико Кьеза. Это хорошая новость для поклонников «старой синьоры», ведь футболист в последний раз выходил на футбольное поле ещё в январе. В обозримом будущем Кьеза сыграет за «Ювентус» после затяжной паузы.

Напомним, что Федерико Кьеза пребывал в лазарете с травмой крестообразной связки. В январе полузащитник был прооперирован, и с тех пор он восстанавливался.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Маккаби» пройдёт в ближайшую среду, 5 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза
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ЮВЕНТУС МАККАБИ ХАЙФА
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