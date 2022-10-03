​Кьеза начал тренироваться – он не играл с января

«Ювентус» начал подготовку к матчу Лиги чемпионов против «Маккаби». В понедельник с командой частично занимался атакующий полузащитник Федерико Кьеза. Это хорошая новость для поклонников «старой синьоры», ведь футболист в последний раз выходил на футбольное поле ещё в январе. В обозримом будущем Кьеза сыграет за «Ювентус» после затяжной паузы.

Напомним, что Федерико Кьеза пребывал в лазарете с травмой крестообразной связки. В январе полузащитник был прооперирован, и с тех пор он восстанавливался.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Маккаби» пройдёт в ближайшую среду, 5 октября.