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Лига чемпионов

Тренер «Шахтёра» рассказал о настрое команды на матч с «Реалом»

05 Октября 2022 • 06:54 Комментировать
Ювентус
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Маккаби Хайфа
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Через 14 ч. 36 мин.

Рулевой «Шахтёра» Игор Йовичевич высказался насчет предстоящего матча с мадридским «Реалом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Хорошее настроение у команды. Мы готовы ко встрече. В футболе все возможно, и мы надеемся на свой шанс», - приводит слова хорватского специалиста Sport.ua.

Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Перед этой встречей «Реал» с шестью набранными баллами лидирует в турнирной таблице, а украинский коллектив с четырьмя очками располагается на второй строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Шахтёр Донецк Игор Йовичевич
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