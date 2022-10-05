Тренер «Шахтёра» рассказал о настрое команды на матч с «Реалом»

Рулевой «Шахтёра» Игор Йовичевич высказался насчет предстоящего матча с мадридским «Реалом» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Хорошее настроение у команды. Мы готовы ко встрече. В футболе все возможно, и мы надеемся на свой шанс», - приводит слова хорватского специалиста Sport.ua.

Матч состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 5 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Перед этой встречей «Реал» с шестью набранными баллами лидирует в турнирной таблице, а украинский коллектив с четырьмя очками располагается на второй строчке.