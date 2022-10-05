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Лига чемпионов

«Ювентус» не оставил шансов «Маккаби»

05 Октября 2022 • 23:58 Комментировать (3)
Ювентус
3:1
Маккаби Хайфа
окончен

Туринский «Ювентус» не оставил шансов израильскому «Маккаби», добыв свою первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов после двух поражений.

Голы Рабио (дважды) и Влаховича обеспечили успех команде Массимилиано Аллегри, но все же, она и пропустила один гол, хотя это явно не входило в планы наставника.

Протокол игры  
Ювентус3:1Маккаби Хайфа
(1:0) Рабио Адриен35'  
(2:0) Влахович Душан50'  
  75'Дэвид Дин (2:1)
(3:1) Рабио Адриен83'  
Щесны ВойцехКуадрадо Хуан 67' (Бонуччи Леонардо ( 67') Бремер ГлейсонДанило ЛуисДе Шильо Маттиа 46' (Алекс Сандро ( 46'  80') Маккенни УэстонПаредес Леандро 85' (Миретти Фабио ( 85') Рабио АдриенДи Мария АнхельВлахович Душан 73' (Кин Мойзе ( 73') Костич Филип 66' (Локателли Мануэль ( 66')
Запасные: Ругани ДаниэлеПинсольо КарлоФаджоли НиколоМилик АркадиушГатти ФедерикоПерин МаттиаСоуле Матиас
Коэн ДжошСек АбдулайБатубинсика ДиланГольдберг ШонСундгрен ДаниэльКорню Пьер 60' (Хазиза Долев ( 60') Мохамед Али II 84' (Рукавица Никита ( 84') Чери ТьяроннАбу-Фани Мохаммад 72' (Лави Нета ( 72') Чибота Мавис  53' 59' (Ацили Омер ( 59') Пьерро Францди 72' (Дэвид Дин ( 72')
Запасные: Машпати РоиМенахем СунАрад ОфриГершон РамиФукс РойиЛеви МаорЭлияху Инон
05 октября. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Ювентус Маккаби Хайфа
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ЮвиК
06 Октября 2022 в 00:03
Нужно больше работать над реализацией моментов. В правильное место давят на Аллегри, команда играет чуть более расковано и не запирается в обороне как обычно. Форца Юве! Рабио хорош.
sagittarius
06 Октября 2022 в 00:08
По поводу Рабио хотелось бы заметить, что раз в год и палка стреляет. ДиМария наше всё!
sagittarius
06 Октября 2022 в 00:01
Опять не вполне убедительная игра против слабого соперника. Учитывая ничью Бенфики с ПСЖ, из группы нам не выйти, как я думаю.
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