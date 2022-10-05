«Ювентус» не оставил шансов «Маккаби»

Туринский «Ювентус» не оставил шансов израильскому «Маккаби», добыв свою первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов после двух поражений.
Голы Рабио (дважды) и Влаховича обеспечили успех команде Массимилиано Аллегри, но все же, она и пропустила один гол, хотя это явно не входило в планы наставника.
Протокол игры
|(1:0) Рабио Адриен35'
|(2:0) Влахович Душан50'
|75'Дэвид Дин (2:1)
|(3:1) Рабио Адриен83'
Щесны Войцех•Куадрадо Хуан67' (Бонуччи Леонардо (67') •Бремер Глейсон•Данило Луис•Де Шильо Маттиа46' (Алекс Сандро (46') • 80'Маккенни Уэстон•Паредес Леандро85' (Миретти Фабио (85') •Рабио Адриен•Ди Мария Анхель•Влахович Душан73' (Кин Мойзе (73') •Костич Филип66' (Локателли Мануэль (66')
Коэн Джош•Сек Абдулай•Батубинсика Дилан•Гольдберг Шон•Сундгрен Даниэль•Корню Пьер60' (Хазиза Долев (60') •Мохамед Али II84' (Рукавица Никита (84') •Чери Тьяронн•Абу-Фани Мохаммад72' (Лави Нета (72') •Чибота Мавис 53'59' (Ацили Омер (59') •Пьерро Францди72' (Дэвид Дин (72')
05 октября. Стадион "Альянц Стэдиум".
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