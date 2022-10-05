«Ювентус» не оставил шансов «Маккаби»

Туринский «Ювентус» не оставил шансов израильскому «Маккаби», добыв свою первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов после двух поражений.

Голы Рабио (дважды) и Влаховича обеспечили успех команде Массимилиано Аллегри, но все же, она и пропустила один гол, хотя это явно не входило в планы наставника.