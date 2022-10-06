Аллегри: «Две победы подряд – не показатель, нам нужно заткнуться и работать дальше»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал победу своей команды в Лиге чемпионов над израильским «Маккаби» Хайфа (3:1).

Туринцы повели со счётом 2:0 к 50-й минуте, однако на 75-й гости отыграли один мяч, заставив итальянский гранд понервничать. Впрочем, на 83-й минуте Адриен Рабио разбил надежды «Маккаби», забив третий гол.

«Я доволен тем, как мы выглядели до 75-й минуты, а затем всё пошло не по плану. Мы были несколько встревожены, но, к счастью, смогли забить и успокоить игру.

Две победы подряд – не показатель, это ничего не значит. Нам нужно заткнуться и продолжать работать, потому что наше положение в Серии А и Лиге чемпионов по-прежнему оставляет желать лучшего», – высказался Аллегри после матча.