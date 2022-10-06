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Лига чемпионов

Рабио: «Ювентусу» не хватало такого игрока, как ди Мария»

06 Октября 2022 • 08:34 Комментировать
Ювентус
3:1
Маккаби Хайфа
окончен

Хавбек туринского «Ювентуса» Адриен Рабио поделился эмоциями после победы над «Маккаби» (3:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Наша команда остро нуждается в победах. Мои голы? Без разницы, кто забивает. Для нас главное – побеждать. В этом матче я забил, чему очень сильно рад. Хочу отметить ди Марию, он показал прекрасную игру. Команде не хватало футболиста, который способен раздавать голевые передачи», - передает слова французского хавбека пресс-служба УЕФА.

«Старая синьора» набрала первые очки в группе и занимает третье место. В следующем туре туринцы сыграют с «Маккаби» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Анхель Ди Мария Адриен Рабио
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