Рабио: «Ювентусу» не хватало такого игрока, как ди Мария»

Хавбек туринского «Ювентуса» Адриен Рабио поделился эмоциями после победы над «Маккаби» (3:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Наша команда остро нуждается в победах. Мои голы? Без разницы, кто забивает. Для нас главное – побеждать. В этом матче я забил, чему очень сильно рад. Хочу отметить ди Марию, он показал прекрасную игру. Команде не хватало футболиста, который способен раздавать голевые передачи», - передает слова французского хавбека пресс-служба УЕФА.

«Старая синьора» набрала первые очки в группе и занимает третье место. В следующем туре туринцы сыграют с «Маккаби» на выезде.