«Челси» впервые в нынешнем столетии не смог выиграть два стартовых матчах ЛЧ

Неудачно начавший свои выступления в новом сезоне Лиги чемпионов лондонский «Челси» принимал дома австрийский «Ред Булл Зальцбург», пытаясь добиться своей первой победы в новом розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы.

Этого не получилось, на гол Стерлинга австрийцы ответили своим мячом, и «Челси» впервые в 21-м веке не смог выиграть ни одного из двух стартовых матчей в групповом раунде Лиги чемпионов, при том, что чаще всего команда, в общем-то, выступала там, за небольшими исключениями.

В последний раз столь неудачное начало сезона в главном клубном турнире Европы случилось с «Челси» в сезоне 1999\2000. Тогда «Челси» сперва сыграл по нулям с «Миланом», а затем проиграл в гостях «Герте», но при этом после шести матчей оказался победителем группы.