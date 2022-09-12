Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​«Челси» сделал заявление о матче с «Зальцбургом»

 
12 Сентября 2022 • 19:25 Комментировать
Челси
...
Ред Булл Зальцбург
1 1.35 X 5.40 2 8.00
14.09 22:00

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зальцбургом» пройдёт по расписанию. Команды начнут поединок на «Стэмфорд Бридж» 14 сентября в 22:00 по московскому времени. Об этом говорится в заявлении лондонского клуба на его официальном сайте.

Что касается матча Премьер-лиги «Челси» - «Ливерпуль», запланированного на ближайшие выходные, то лондонский клуб обещает обнародовать информацию, как только сможет.

Ранее УЕФА объявил о переносе матча Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ. Связано это с занятостью полиции при траурных мероприятиях в Лондоне. На прошлой неделе из жизни ушла королева Елизавета II.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.09  19:45 Спортинг Л ... Тоттенхэм 3.65 3.60 2.00
13.09  19:45 Виктория Пльзень ... Интер Милан 7.40 4.60 1.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Сентября
20:35 · Лига чемпионов
«Виктория» Пльзень – «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов – 13 сентября 2022
20:26 · Лига чемпионов
Хави — о матче с «Баварией»: Для Левандовского это будет особенный вечер
19:37 · Лига чемпионов
​Матчи в Великобритании пройдут без гимна Лиги чемпионов
19:25 · Лига чемпионов
​«Челси» сделал заявление о матче с «Зальцбургом»
18:22 · Италия. Серия А
​Мартинес вступился за тренера после запуска хэштега «Индзаги – на выход»
17:57 · Лига чемпионов
​Хвича: «Игра против «Ливерпуля» показала, на что способна наша команда»
17:23 · Лига чемпионов
Мюллер: «Мане говорил, чтобы я по старой памяти не пасовал на Левандовски»
16:51 · Лига чемпионов
Кунде уверен, что «Барселона» сможет обыграть «Баварию»
16:11 · Лига чемпионов
​Нагельсманн не ожидает нового разгрома «Барселоны» «Баварией»
15:34 · Лига чемпионов
​Клопп – журналисту: «Вы видели наш футбол в последних матчах?»
13:01 · Лига чемпионов
Матч «Челси» с «Зальцбургом» состоится по расписанию
09:26 · Германия. Бундеслига
Анонимный игрок «Баварии» ставит под вопрос будущее Нагельсманна в клубе
11 Сентября
19:58 · Лига чемпионов
​Неймар описал Месси и Роналду одним словом
17:58 · Лига чемпионов
​«Айнтрахт» запретил фанатам заходить на стадион «Марселя» в одиночку
15:50 · Лига чемпионов
​Назначен арбитр на матч «Бавария» - «Барселона»
Все новости
Рекомендуем