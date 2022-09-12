​«Челси» сделал заявление о матче с «Зальцбургом»

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Челси» и «Зальцбургом» пройдёт по расписанию. Команды начнут поединок на «Стэмфорд Бридж» 14 сентября в 22:00 по московскому времени. Об этом говорится в заявлении лондонского клуба на его официальном сайте.

Что касается матча Премьер-лиги «Челси» - «Ливерпуль», запланированного на ближайшие выходные, то лондонский клуб обещает обнародовать информацию, как только сможет.

Ранее УЕФА объявил о переносе матча Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ. Связано это с занятостью полиции при траурных мероприятиях в Лондоне. На прошлой неделе из жизни ушла королева Елизавета II.