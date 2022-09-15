Тренер «Зальцбурга» гордится ничьей с «Челси»

Главный тренер «Зальцбурга» Маттиас Яйссле пообщался с представителями прессы после выездного матча с лондонским «Челси» в Лиге чемпионов. Поединок прошел на «Стэмфорд Бридж» и завершился вничью – 1:1.

«Команда гордится своим выступлением. Мы играли с максимальной отдачей, показали компактный футбол. Мы были вынуждены серьезно попотеть, ведь нам противостоял «Челси». Это топовый соперник, который любит создавать много моментов. Рады сыграть вничью. С улыбками на лицах улетаем домой», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

В следующем туре «Зальцбург» сыграет против загребского «Динамо».