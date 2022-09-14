Канте рискует пропустить матч «Челси» в Лиге чемпионов

Опорный полузащитник Нголо Канте пропустил тренировку лондонского «Челси» в преддверии поединка с австрийским «Зальцбургом» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

Как информирует Absolute Chelsea, участие французского игрока в предстоящем матче под вопросом. Тренерский штаб примет окончательное решение перед началом встречи.

Матч «Челси» - «Зальцбург» состоится в среду, 14 сентября, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре «пенсионеры» на выезде проиграли загребскому «Динамо» со счетом 0:1.