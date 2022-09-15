Поттер: «Разочарованы результатом»

Неудачно начавший свои выступления в новом сезоне Лиги чемпионов лондонский «Челси» принимал дома австрийский «Ред Булл Зальцбург», пытаясь добиться своей первой победы в новом розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы.

Этого не получилось, на гол Стерлинга австрийцы ответили своим мячом, и Грэм Поттер, новый наставник «Челси», недоволен итогами игры.

- Мы разочарованы результатом. Я думаю, что ребята сделали максимум. Мы забили, но также их голкипер сделал несколько спасений. Жаль, что пропустили, это всегда раздражает. В целом защищались хорошо, есть лишь некоторые нюансы, которые надо улучшить, - цитирует Поттера BT Sport.