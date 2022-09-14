Стерлинг заработал 250-е очко по системе «гол плюс пас» во взрослой карьере

Неудачно начавший свои выступления в новом сезоне Лиги чемпионов лондонский «Челси» принимает дома австрийский «Ред Булл Зальцбург», пытаясь добиться своей первой победы в новом розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы.

Во втором тайме счет в матче открыл нападающий Рахим Стерлинг, который добрался до круглой цифры - это было его 250-е результативное действие во взрослой карьере футболиста, они состоят из 158 голов плюс 92 голевые передачи.

Следить за событиями матча между «Челси» и «Ред Булл Зальцбургом» можно в формате онлайн-трансляции, доступной по ссылке на наш сайт.