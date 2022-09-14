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Спортивный директор «Зальцбурга» Фройнд – фаворит на аналогичную должность в «Челси»

 
14 Сентября 2022 • 10:01 Комментировать
Челси
...
Ред Булл Зальцбург
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Через 10 ч. 52 мин.

Спортивный директор «Зальцбурга» Кристоф Фройнд возглавляет шорт-лист лондонского «Челси» на аналогичную должность. Об этом утверждает в социальных сетях журналист издания The Telegraph Мэтт Лоу.

Отмечается, что Фройнду было сделано предложение, от которого специалисту будет сложно отказаться. Ранее Кристоф был интересен амстердамскому «Аяксу», но австриец решил ответить отказом.

По сведениям источника, «Челси» также может переманить в клуб советника «ПСЖ» Луиса Кампоса, который всего спустя пару месяцев после назначения в французскую команду может покинуть её из-за разногласий с руководством.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ред Булл Зальцбург Кристоф Фройнд
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ЧЕЛСИ РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
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