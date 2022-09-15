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Лига чемпионов

Обамеянг подвёл итоги матча «Челси» - «Зальцбург»

 
15 Сентября 2022 • 06:51 Комментировать
Челси
1:1
Ред Булл Зальцбург
окончен

Центрфорвард лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался относительно результата поединка против австрийского «Зальцбурга» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Немного огорчен результатом матча. «Челси» показал хороший футбол, мы должны были забивать больше голов, но по итогу сыграли 1:1. Немного грустно, но мы постараемся вернуться на максимальный уровень. Лучшие времена еще впереди», - цитирует габонского футболиста AS.

Напомним, что Обамеянг перешел в «Челси» из каталонской «Барселоны» в прошедшее летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ред Булл Зальцбург Пьер-Эмерик Обамеянг
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