Обамеянг подвёл итоги матча «Челси» - «Зальцбург»

Центрфорвард лондонского «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался относительно результата поединка против австрийского «Зальцбурга» во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

«Немного огорчен результатом матча. «Челси» показал хороший футбол, мы должны были забивать больше голов, но по итогу сыграли 1:1. Немного грустно, но мы постараемся вернуться на максимальный уровень. Лучшие времена еще впереди», - цитирует габонского футболиста AS.

Напомним, что Обамеянг перешел в «Челси» из каталонской «Барселоны» в прошедшее летнее трансферное окно.