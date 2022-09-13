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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Менди пропустил тренировку «Челси»

 
13 Сентября 2022 • 14:07 Комментировать
Челси
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Ред Булл Зальцбург
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14.09 22:00

Основной голкипер «Челси» Эдуар Менди не тренировался сегодня со своей командой накануне матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга». Об этом сообщает Football Daily.

Напомним, что неделю назад в матче против загребского «Динамо» на воротах «Челси» стоял Кепа Аррисабалага, но это не было связано с травмой Менди.

На старте сезона Эдуар пропустил 9 голов в 6 матчах Английской премьер-лиги, после чего подвергся критике со стороны болельщиков. Руководство «Челси» ведёт переговоры с сенегальцем о продлении контракта.

Менди выступает за «Челси» с лета 2020 года. С тех пор голкипер выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эдуар Менди
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ЧЕЛСИ РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
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