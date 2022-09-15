Стерлинг: «Челси» должен был побеждать «Зальцбург»

Вингер лондонского «Челси» Рахим Стерлинг, купленный в летнее трансферное окно у «Манчестер Сити», поделился мнением о ничейном результате матча Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга». Игра на «Стэмфорд Бридж» завершилась со счетом 1:1.

«Челси» должен был побеждать «Зальцбург». Мы доминировали на поле, но пропустили ненужный гол. Из этого матча нужно извлечь урок», - передает слова английского футболиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что в следующем туре еврокубка подопечные Грэма Поттера встретятся с «Миланом», а «Зальцбургу» будет противостоять хорватское «Динамо».