Фанаты «Челси» отблагодарят Тухеля аплодисментами на 21-й минуте матча с «Зальцбургом»

Фанаты лондонского «Челси» хотят отдать дань уважения бывшему тренеру клуба Томасу Тухелю. Во время сегодняшнего матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга», болельщики на «Стэмфорд Бридж» отблагодарят немца аплодисментами на 21-й минуте.

Эта цифра связана с тем, что Тухель возглавил «Челси» именно в начале 2021 года и спустя всего 5 месяцев выиграл с клубом Лигу чемпионов. Также немецкий специалист выиграл для клуба Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Напомним, Тухель ранее заявил, что «опустошен» своим увольнением из «Челси». Немца на посту главного тренера сменил Грэм Поттер, который пришёл из «Брайтона».