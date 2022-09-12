Матч «Челси» с «Зальцбургом» состоится по расписанию

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и австрийским «Зальцбургом» состоится по расписанию. Об этом сообщает британское издание BBC.

УЕФА убедилась в том, что «Челси» обеспечит должный уровень охраны на домашнем матче. Ранее были опасения в том, что матч не состоится из-за текущей ситуации в Великобритании, которая связана со смертью королевы Елизаветы II.

В первом туре «Челси» уступил загребскому «Динамо» на выезде 0:1. После этого матча лондонский клуб лишился своего главного тренера Томаса Тухеля, который в 2021 году выиграл для команды второй в истории титул Лиги чемпионов.