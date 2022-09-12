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Лига чемпионов

Матч «Челси» с «Зальцбургом» состоится по расписанию

 
12 Сентября 2022 • 13:01 Комментировать
Челси
...
Ред Булл Зальцбург
1 1.35 X 5.40 2 7.80
14.09 22:00

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между лондонским «Челси» и австрийским «Зальцбургом» состоится по расписанию. Об этом сообщает британское издание BBC.

УЕФА убедилась в том, что «Челси» обеспечит должный уровень охраны на домашнем матче. Ранее были опасения в том, что матч не состоится из-за текущей ситуации в Великобритании, которая связана со смертью королевы Елизаветы II.

В первом туре «Челси» уступил загребскому «Динамо» на выезде 0:1. После этого матча лондонский клуб лишился своего главного тренера Томаса Тухеля, который в 2021 году выиграл для команды второй в истории титул Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ред Булл Зальцбург
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ЧЕЛСИ РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
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