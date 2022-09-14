Жоржиньо: «Зальцбург» - агрессивная команда»

Опорный полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо высказался о предстоящем противостоянии с австрийским «Зальцбургом» в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Зальцбург» - достаточно агрессивная команда. Это же Лига чемпионов, здесь не бывает легко. «Челси» должен быть во всеоружии к этой встрече», - передает слова итальянского хавбека пресс-служба УЕФА.

«Пенсионеры» примут «Зальцбург» на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» сегодня, 14 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что в стартовом туре ЛЧ «Челси» на выезде проиграл загребскому «Динамо» со счетом 0:1.