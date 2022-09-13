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Чалоба – о увольнении Тухеля: «Это было очень неожиданно»

 
13 Сентября 2022 • 09:38 Комментировать
Челси
...
Ред Булл Зальцбург
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14.09 22:00

Защитник «Челси» Трево Чалоба рассказал о своих эмоциях в момент, когда узнал об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера «синих». Напомним, что именно немец позволил англичанину провести несколько матчей за основную команду в прошлом сезоне.

«Это было очень неожиданно. Я проснулся из-за сообщения. Я не ожидал, что это произойдёт, но иногда подобное случается. Мы должны фокусироваться на настоящем», – цитирует Чалобу Football London.

В прошлом сезоне при Томасе Тухеле Чалоба забил 4 гола во всех турнирах. В нынешней кампании англичанин лишь один раз вышел на поле в стартовом составе.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Трево Чалоба
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ЧЕЛСИ РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
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