Поттер рассказал, какую команду хочет построить в «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» рассказал о том, какую именно команду он планирует построить в Лондоне.

«Я обещаю, что буду делать всё возможное каждый день. В команде, которую я хотел бы видеть, должен быть правильный баланс между защитой и нападением. Нам нужна команда, которая борется. Мы хотим, чтобы у нас было своё лицо», — приводит слова Поттера пресс-служба УЕФА.

Напомним, 47-летний специалист возглавил «Челси» 8 сентября нынешнего года. Ранее он работал в«Брайтоне». На данный момент под руководством английского наставника «синие» не провели ни одной официальной встречи.

Матч «Челси» — «Зальцбург» состоится сегодня, 14 сентября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.