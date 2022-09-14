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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер рассказал, какую команду хочет построить в «Челси»

 
14 Сентября 2022 • 12:08 Комментировать
Челси
...
Ред Булл Зальцбург
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Через 9 ч. 0 мин.

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер в преддверии матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» рассказал о том, какую именно команду он планирует построить в Лондоне.

«Я обещаю, что буду делать всё возможное каждый день. В команде, которую я хотел бы видеть, должен быть правильный баланс между защитой и нападением. Нам нужна команда, которая борется. Мы хотим, чтобы у нас было своё лицо», — приводит слова Поттера пресс-служба УЕФА.

Напомним, 47-летний специалист возглавил «Челси» 8 сентября нынешнего года. Ранее он работал в«Брайтоне». На данный момент под руководством английского наставника «синие» не провели ни одной официальной встречи.

Матч «Челси» — «Зальцбург» состоится сегодня, 14 сентября. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ред Булл Зальцбург Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
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