«Ред Булл Зальцбург» испортил Портеру дебют в «Челси»

Матч второго тура Лиги чемпионов между «Челси» и «Ред Булл Зальцбургом» получился не очень событийным. Гости почти не имели шансов на успех, а их соперник всё же был настойчивее. В начале второго тайма Рахим Стерлинг завершил точным ударом отличный проход Мэйсона Маунта по правому краю поля - 1:0. Австрийцы сумели отыграться в контратаке, после прорыва Адаму Чуквубике последовал прострел на Ноа Окафора, и тот не сплоховал. Первый матч Грэма Поттера у руля лондонцев получился ничейным - 1:1.

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