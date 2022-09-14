«Ред Булл Зальцбург» испортил Портеру дебют в «Челси»

Матч второго тура Лиги чемпионов между «Челси» и «Ред Булл Зальцбургом» получился не очень событийным. Гости почти не имели шансов на успех, а их соперник всё же был настойчивее. В начале второго тайма Рахим Стерлинг завершил точным ударом отличный проход Мэйсона Маунта по правому краю поля - 1:0. Австрийцы сумели отыграться в контратаке, после прорыва Адаму Чуквубике последовал прострел на Ноа Окафора, и тот не сплоховал. Первый матч Грэма Поттера у руля лондонцев получился ничейным - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Стерлинг Рахим48'
|75'Окафор Ноа (1:1)
Аррисабалага Кепа•Джеймс Рис II• 79'Аспиликуэта Сесар81' (Галлахер Конор (81') •Силва Тьяго•Кукурелья Марк•Ковачич Матео81' (Зиеш Хаким (81') •Жоржиньо II•Маунт Мэйсон•Хаверц Кай66' (Лофтус-Чик Рубен (66') •Стерлинг Рахим84' (Пулишич Кристиан (84') •Обамеянг Пьер-Эмерик66' (Броя Армандо (66')
Кён Филипп•Дедич Амар•Бернардо Фернандес•Павлович Страхиня• 77'Ульмер Андреас• 78'Капальдо Николас• 89'Зайвальд Николас•Кьергаард Мауриц46' (Гурна-Дуат Люка (46') •Сучич Лука70' (Камери Дийон (70') •Сеско Бенджамин70' (Адаму Чуквубике (70') • 77'Окафор Ноа85' (Койта Секу (85')
14 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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