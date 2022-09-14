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Лига чемпионов

«Ред Булл Зальцбург» испортил Портеру дебют в «Челси»

 
14 Сентября 2022 • 23:56 Комментировать (3)
Челси
1:1
Ред Булл Зальцбург
окончен

Матч второго тура Лиги чемпионов между «Челси» и «Ред Булл Зальцбургом» получился не очень событийным. Гости почти не имели шансов на успех, а их соперник всё же был настойчивее. В начале второго тайма Рахим Стерлинг завершил точным ударом отличный проход Мэйсона Маунта по правому краю поля - 1:0. Австрийцы сумели отыграться в контратаке, после прорыва Адаму Чуквубике последовал прострел на Ноа Окафора, и тот не сплоховал. Первый матч Грэма Поттера у руля лондонцев получился ничейным - 1:1.

Протокол игры  
Челси1:1Ред Булл Зальцбург
(1:0) Стерлинг Рахим48'  
  75'Окафор Ноа (1:1)
Аррисабалага КепаДжеймс Рис II  79'Аспиликуэта Сесар 81' (Галлахер Конор ( 81') Силва ТьягоКукурелья МаркКовачич Матео 81' (Зиеш Хаким ( 81') Жоржиньо IIМаунт МэйсонХаверц Кай 66' (Лофтус-Чик Рубен ( 66') Стерлинг Рахим 84' (Пулишич Кристиан ( 84') Обамеянг Пьер-Эмерик 66' (Броя Армандо ( 66')
Запасные: Чилуэлл БенФофана УэслиБеттинелли МаркусЗакария ДенисЧуквуэмека КарниКулибали КалидуЧалоба Трево
Кён ФилиппДедич АмарБернардо ФернандесПавлович Страхиня  77'Ульмер Андреас  78'Капальдо Николас  89'Зайвальд НиколасКьергаард Мауриц 46' (Гурна-Дуат Люка ( 46') Сучич Лука 70' (Камери Дийон ( 70') Сеско Бенджамин 70' (Адаму Чуквубике ( 70'  77') Окафор Ноа 85' (Койта Секу ( 85')
Запасные: Ван дер Бремпт ИгнасеШимич РокоДиарра ЮбаБеду СамсонМантл НикоВальке АлександрПёнтковски Камиль
14 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

Видео

1:0. Гол Рахима Стерлинга (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:0. Гол Рахима Стерлинга (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол Ноа Окафора (видео). Лига чемпионов. Футбол
1:1. Гол Ноа Окафора (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Лига чемпионов. Футбол

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ред Булл Зальцбург
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Комментарии (3)
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CELTIC FROST
15 Сентября 2022 в 00:21
и стал он с легкой руки ЕФ вместо Поттера портером) отсюда и результат. откровенная неудача. Если Челси не сможет прибавить и не начнет побеждать. причем уже в играх с Миланом. рискует опозориться. Чего бы не хотелось.
snk6565
15 Сентября 2022 в 00:02
Портер - это пиво...видимо увлеклись им))...а пенсы продолжают плавно пикировать...
NOBODY
15 Сентября 2022 в 00:03
сложно после квиддича перестроиться на футббол...)))))))))))
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окончен Шахтёр Донецк 1:1 Селтик
окончен Милан 3:1 Динамо Загреб 1.37 5.00 8.50
окончен Реал Мадрид 2:0 РБ Лейпциг
окончен Маккаби Хайфа 1:3 ПСЖ 10.50 6.50 1.25
окончен Челси 1:1 Ред Булл Зальцбург 1.35 5.50 8.00
окончен Копенгаген 0:0 Севилья 2.02 4.00 3.00
окончен Манчестер Сити 2:1 Боруссия Д 1.30 5.50 7.60
окончен Ювентус 1:2 Бенфика 2.30 3.35 3.15
окончен Рейнджерс 0:3 Наполи
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