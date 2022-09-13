Жоржиньо: «Мы ответственны за увольнение Тухеля»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо сожалеет об отставке Томаса Тухеля.

Немецкий специалист был уволен после поражения от загребского «Динамо». Предстоящий матч против «Ред Булл Зальцбурга» лондонцы проведут уже под руководством нового тренера – Грэма Поттера.

«Мы пытались сделать всё возможное, чтобы избежать крайних мер, но, к сожалению, что-то перестало работать. Теперь нам необходимо восстановить уверенность в себе, – рассказывает итальянский хавбек в преддверии матча против «Зальцбурга». – Грэм Поттер пришёл со своими идеями, и нам предстоит привыкнуть к его требованиям.

Конечно, мы ощущаем ответственность за увольнение прежнего наставника. За результат отвечаем мы все, а не один человек», – сказал Жоржиньо.