Стерлинг: «Мне нравится моя роль при новом тренере»

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг прокомментировал свою новую роль под руководством Грэма Поттера.

Именно Стерлинг забил единственный мяч «Челси» во встрече с «Ред Булл Зальцбургом» (1:1), а также был признан лучшим игроком матча.

«При Поттере я играю немного другую роль, и мне нравится предоставленная мне свобода. Я готов выходить в нападении, но он хотел видеть меня в широкой фланговой позиции. Думаю, со временем его идеи будут работать всё лучше и лучше», – заявил Стерлинг.

В начале сентября Грэм Поттер сменил в должности наставника «Челси» Томаса Тухеля, который был отправлен в отставку.