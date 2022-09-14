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Жоржиньо: «Поттер – скромный тренер, но с очень хорошим подходом к работе»

 
14 Сентября 2022 • 09:28 Комментировать
Челси
...
Ред Булл Зальцбург
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Через 10 ч. 55 мин.

Полузащитник «Челси» Жоржиньо прокомментировал назначение Грэма Поттера на пост главного тренера клуба. Напомним, что англичанин сменил на должности Томаса Тухеля, который в 2021 году выиграл с «пенсионерами» Лигу чемпионов.

«Поттер – скромный тренер, но с очень хорошим подходом к работе. Я верю, что у него всё получится», – сказал Жоржиньо на пресс-конференции в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с австрийским «Зальцбургом».

Напомним, что после 6 туров «Челси» идёт на 6 месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «синие» проиграли на выезде «Динамо» Загребу 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо Грэм Поттер
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ЧЕЛСИ РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
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