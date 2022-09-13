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Лига чемпионов

​УЕФА не разрешил британским клубам включить национальный гимн перед матчами Лиги чемпионов

 
13 Сентября 2022 • 19:18 Комментировать
Челси
...
Ред Булл Зальцбург
1 1.35 X 5.50 2 8.00
14.09 22:00

В Великобритании продолжается траур – на прошлой неделе из жизни ушла королева Елизавета II. Из-за трагического события и траурных мероприятий произошли изменения в футбольном календаре. Так, например, матч Лиги чемпионов между «Рейнджерсом» и «Наполи» пришлось сдвинуть на один день, а матч Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ вовсе перенесли.

По данным The Mail+, «Рейнджерс» и «Челси» обращались в УЕФА с просьбой включить перед своими матчами Лиги чемпионов 14 сентября гимн Великобритании. Союз отказал клубам.

Ранее сообщалось, что перед матчами британских клубов на этой неделе не будет звучать гимн Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси УЕФА Лига Чемпионов Рейнджерс
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ЧЕЛСИ РЕД БУЛЛ ЗАЛЬЦБУРГ
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