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Гвардиола: «Если бы Неймар остался, у «Барселоны» было бы на два-три трофея Лиги чемпионов больше»

27 Апреля 2021, 19:27,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед игрой против «ПСЖ» высказался по поводу форварда парижан Неймара.

«Помню, как я смотрел клипы с действиями Неймара и думал: «Это король «Сантоса». У футболистов открывались рты от игры Неймара. Если бы он остался в «Барселоне», у клуба сейчас было бы на два-три трофея Лиги чемпионов больше. Связка Неймар – Месси – Суарес была лучшей», - высказался Гвардиола на пресс-конференции.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» пройдёт двадцать восьмого апреля.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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0
779
27 Апреля 2021, 19:49

Добавлю ещё одно из последствий этого ошибочного решения - Неймар сейчас бы был вдвое более невероятно фантастическим игроком.

0
ARTUR
27 Апреля 2021, 19:49

Пеп наверное думает что Неймарчик очень переживает что у него ,,мало ,, титулов ))) все не доходит что ушел он в ПСЖ исключительно за титулом лиги 1 или с псж за ушастым , закрывая глаза на истиную причину ухода , либо эти люди все же считают нас за дураков . Все ваши титулы и стремления к чистому спорту недалее чем неделю назад откровенно озвучили ваши хозяева .

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