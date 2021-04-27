Гвардиола: «Если бы Неймар остался, у «Барселоны» было бы на два-три трофея Лиги чемпионов больше»

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27 Апреля 2021, 19:27,
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед игрой против «ПСЖ» высказался по поводу форварда парижан Неймара.
«Помню, как я смотрел клипы с действиями Неймара и думал: «Это король «Сантоса». У футболистов открывались рты от игры Неймара. Если бы он остался в «Барселоне», у клуба сейчас было бы на два-три трофея Лиги чемпионов больше. Связка Неймар – Месси – Суарес была лучшей», - высказался Гвардиола на пресс-конференции.
Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» пройдёт двадцать восьмого апреля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Барселона, ПСЖ, Неймар, Хосеп Гвардиола
Добавлю ещё одно из последствий этого ошибочного решения - Неймар сейчас бы был вдвое более невероятно фантастическим игроком.
Пеп наверное думает что Неймарчик очень переживает что у него ,,мало ,, титулов ))) все не доходит что ушел он в ПСЖ исключительно за титулом лиги 1 или с псж за ушастым , закрывая глаза на истиную причину ухода , либо эти люди все же считают нас за дураков . Все ваши титулы и стремления к чистому спорту недалее чем неделю назад откровенно озвучили ваши хозяева .