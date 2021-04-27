Гвардиола: «Если бы Неймар остался, у «Барселоны» было бы на два-три трофея Лиги чемпионов больше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед игрой против «ПСЖ» высказался по поводу форварда парижан Неймара.

«Помню, как я смотрел клипы с действиями Неймара и думал: «Это король «Сантоса». У футболистов открывались рты от игры Неймара. Если бы он остался в «Барселоне», у клуба сейчас было бы на два-три трофея Лиги чемпионов больше. Связка Неймар – Месси – Суарес была лучшей», - высказался Гвардиола на пресс-конференции.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» пройдёт двадцать восьмого апреля.