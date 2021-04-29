​Верратти посоветовал Гвардиоле «заткнуться» по ходу матча Лиги чемпионов

По ходу матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» произошла небольшая перепалка между полузащитником парижан Марко Верратти и главным тренером манкунианцев Хосепом Гвардиолой.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на комментаторов Sky Sport Italia, в одном из эпизодов Гвардиола призывал арбитра показать Верратти жёлтую карточку. После этого футболист сказал на итальянском: «Чего ты хочешь? Заткнись!».

Напомним, «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» на выезде со счётом 2:1. Ответный поединок команды проведут четвёртого мая.