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​Верратти посоветовал Гвардиоле «заткнуться» по ходу матча Лиги чемпионов

29 Апреля 2021, 08:15,

По ходу матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» произошла небольшая перепалка между полузащитником парижан Марко Верратти и главным тренером манкунианцев Хосепом Гвардиолой.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на комментаторов Sky Sport Italia, в одном из эпизодов Гвардиола призывал арбитра показать Верратти жёлтую карточку. После этого футболист сказал на итальянском: «Чего ты хочешь? Заткнись!».

Напомним, «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» на выезде со счётом 2:1. Ответный поединок команды проведут четвёртого мая.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Хосеп Гвардиола, Марко Верратти
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Комментарии (2)
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0
ku.mu.sh.71
29 Апреля 2021, 09:04

а слабо было по английский говорит?

0
Misha_diablo_football
29 Апреля 2021, 10:56

весовая категория не та)))...

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