​Верратти посоветовал Гвардиоле «заткнуться» по ходу матча Лиги чемпионов

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29 Апреля 2021, 08:15,
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По ходу матча Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» произошла небольшая перепалка между полузащитником парижан Марко Верратти и главным тренером манкунианцев Хосепом Гвардиолой.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на комментаторов Sky Sport Italia, в одном из эпизодов Гвардиола призывал арбитра показать Верратти жёлтую карточку. После этого футболист сказал на итальянском: «Чего ты хочешь? Заткнись!».
Напомним, «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» на выезде со счётом 2:1. Ответный поединок команды проведут четвёртого мая.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Хосеп Гвардиола, Марко Верратти
а слабо было по английский говорит?
весовая категория не та)))...