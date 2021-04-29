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​Гвардиола: Мы ещё не в финале

29 Апреля 2021, 10:31,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола спокойно отреагировал на гостевую победу своей команды над «ПСЖ» (2:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов.

«Я уверен, что ответный матч получится другим, потому что Маурисио Почеттино посмотрит и изучит эту игру. Мы также что-то изучим и поменяем, чтобы наша игра стала более подвижной и агрессивной.

Теперь нужно отдохнуть. Я счастлив, что после этой победы футболисты в раздевалке были такими спокойными. Никаких аплодисментов, просто спокойствие, потому что мы знаем, что во втором матче может случиться всё», - приводит слова Гвардиолы портал Goal.com.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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