​Гвардиола: Мы ещё не в финале

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола спокойно отреагировал на гостевую победу своей команды над «ПСЖ» (2:1) в первом полуфинале Лиги чемпионов.

«Я уверен, что ответный матч получится другим, потому что Маурисио Почеттино посмотрит и изучит эту игру. Мы также что-то изучим и поменяем, чтобы наша игра стала более подвижной и агрессивной.

Теперь нужно отдохнуть. Я счастлив, что после этой победы футболисты в раздевалке были такими спокойными. Никаких аплодисментов, просто спокойствие, потому что мы знаем, что во втором матче может случиться всё», - приводит слова Гвардиолы портал Goal.com.