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​Почеттино: «Для меня Гвардиола лучший в мире»

16 Апреля 2021, 19:44,

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Командам предстоит встретиться в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мне нравится играть против Пепа, потому что для меня он лучший тренер в мире. Игры против таких тренеров помогают тебе стать лучше. «Манчестер Сити» - очень хорошая команда, которую создал Гвардиола. Думаю, он показывает то, что уже показывал в «Барселоне» и «Баварии», - сказал Почеттино El Larguero.

Стоит сказать, что в Лиге чемпионов команды Почеттино и Гвардиолы уже пересекались. Несколько лет назад «Тоттенхэм» под руководством аргентинца прошёл «Манчестер Сити» на стадии четвертьфинала.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Хосеп Гвардиола, Маурисио Почеттино
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