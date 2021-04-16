​Почеттино: «Для меня Гвардиола лучший в мире»

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16 Апреля 2021, 19:44,
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Командам предстоит встретиться в полуфинале Лиги чемпионов.
«Мне нравится играть против Пепа, потому что для меня он лучший тренер в мире. Игры против таких тренеров помогают тебе стать лучше. «Манчестер Сити» - очень хорошая команда, которую создал Гвардиола. Думаю, он показывает то, что уже показывал в «Барселоне» и «Баварии», - сказал Почеттино El Larguero.
Стоит сказать, что в Лиге чемпионов команды Почеттино и Гвардиолы уже пересекались. Несколько лет назад «Тоттенхэм» под руководством аргентинца прошёл «Манчестер Сити» на стадии четвертьфинала.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Хосеп Гвардиола, Маурисио Почеттино