Гвардиола принял подарки Наваса: «Манчестер Сити» одной ногой заступил в финал Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ»

В Париже прошла первая серия полуфинального лигочемпионского противостояния «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

«ПСЖ» и «Ман Сити» – амбициозные клубы, получившие приставку «супер» примерно десять лет назад, но задолжавшие своим болельщикам в Лиге чемпионов. Престижнейший континентальный трофей наверняка снится этим командам каждую ночь, поэтому ставки поднялись высоко. Парижанам было бы очень болезненно вылетать после того, как они прошли на предыдущих стадиях свои бывшие шлагбаумы «Барселону» и «Баварию», а у «небесно-голубых» никак не может успокоиться Гвардиола, последний раз выигрывавший Лигу чемпионов ещё в 2011 году с родной «Барселоной».

Отчётный матч начался относительно спокойно, без игровых взрывов. Гости вроде как больше владели мячом, но без настоящей остроты. Зато на 13-й минуте парижане серьёзно придавили своего соперника после углового, и Эдерсону пришлось постараться, дабы переправить на корнер удар Неймара, сдобренный рикошетом. А вот третий подряд угловой уже принёс хозяевам конкретную пользу. Ди Мария навесил от правого флажка на ближнюю штангу, и пришедший в нужную точку Маркиньос мастерски подрезал мяч вторым этажом в дальний угол (1:0).

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Ближе к получасу игры лавры Маркиньоса попробовал снискать Паредес. Экс-зенитовец пробил головой на левой штанге в ближний угол после подачи корнера с левого фланга – мяч отправился рядом со створом. На 32-й минуте обрезка Кейлора Наваса привела к неприятной для парижан ситуации, но баррикадой выступил Паредес, вытянутой ногой в прыжке заблокировавший удар Уокера. Чуть позже отличный шанс для опасного удара с нескольких метров вырисовывался у Неймара, однако он зацепился за ногу своего же партнёра Флоренци. А дальше своим моментом плохо воспользовался Фоден – пальнул-то он под перекладину, но по центру, и Навас вытащил.

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То, что «ПСЖ» вышел на второй тайм с мыслями об обороне, не стало сюрпризом, учитывая прошлый опыт с Почеттино. Казалось, хозяева справлялись с противником, за исключением того, что позволили Де Брёйне пробить вне створа ножницами. Но в середине тайма французский клуб взял да пострадал от двух нелепых голов. Кейлор Навас не оставил свои чудеса в первом тайме – он пропустил простенькую подачу Де Брёйне в дальний угол плюс удар Мареза со штрафного, который не должен был становиться голевым в обычной ситуации. Но мяч прошёл сквозь стенку, и пока Навас осознавал это, счёт уже стал 1:2.

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На этом беды «ПСЖ» не закончились – Гуэйе получил прямую красную карточку за подкат прямой ногой в избавившегося от мяча Гюндогана. Ошарашенный столичный клуб так и не смог в оставшиеся минут двадцать показать что-то вразумительное в атаке. Хорошо ещё для парижан, что Навас не напортачил в паре гостевых полумоментов. Итог – волевая победа «Сити», и банда Гвардиолы заступает одной ногой в финал Лиги чемпионов.

Кирилл Иванцов