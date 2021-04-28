Гвардиола принял подарки Наваса: «Манчестер Сити» одной ногой заступил в финал Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ»

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28 Апреля 2021, 23:52,
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В Париже прошла первая серия полуфинального лигочемпионского противостояния «ПСЖ» и «Манчестер Сити».
|ПСЖ
|1:2
|Манчестер Сити
|(1:0) Маркиньос Маркос 15'
|64' Де Брёйне Кевин (1:1)
|71' Марез Рияд (1:2)
«ПСЖ» и «Ман Сити» – амбициозные клубы, получившие приставку «супер» примерно десять лет назад, но задолжавшие своим болельщикам в Лиге чемпионов. Престижнейший континентальный трофей наверняка снится этим командам каждую ночь, поэтому ставки поднялись высоко. Парижанам было бы очень болезненно вылетать после того, как они прошли на предыдущих стадиях свои бывшие шлагбаумы «Барселону» и «Баварию», а у «небесно-голубых» никак не может успокоиться Гвардиола, последний раз выигрывавший Лигу чемпионов ещё в 2011 году с родной «Барселоной».
Отчётный матч начался относительно спокойно, без игровых взрывов. Гости вроде как больше владели мячом, но без настоящей остроты. Зато на 13-й минуте парижане серьёзно придавили своего соперника после углового, и Эдерсону пришлось постараться, дабы переправить на корнер удар Неймара, сдобренный рикошетом. А вот третий подряд угловой уже принёс хозяевам конкретную пользу. Ди Мария навесил от правого флажка на ближнюю штангу, и пришедший в нужную точку Маркиньос мастерски подрезал мяч вторым этажом в дальний угол (1:0).
Ближе к получасу игры лавры Маркиньоса попробовал снискать Паредес. Экс-зенитовец пробил головой на левой штанге в ближний угол после подачи корнера с левого фланга – мяч отправился рядом со створом. На 32-й минуте обрезка Кейлора Наваса привела к неприятной для парижан ситуации, но баррикадой выступил Паредес, вытянутой ногой в прыжке заблокировавший удар Уокера. Чуть позже отличный шанс для опасного удара с нескольких метров вырисовывался у Неймара, однако он зацепился за ногу своего же партнёра Флоренци. А дальше своим моментом плохо воспользовался Фоден – пальнул-то он под перекладину, но по центру, и Навас вытащил.
То, что «ПСЖ» вышел на второй тайм с мыслями об обороне, не стало сюрпризом, учитывая прошлый опыт с Почеттино. Казалось, хозяева справлялись с противником, за исключением того, что позволили Де Брёйне пробить вне створа ножницами. Но в середине тайма французский клуб взял да пострадал от двух нелепых голов. Кейлор Навас не оставил свои чудеса в первом тайме – он пропустил простенькую подачу Де Брёйне в дальний угол плюс удар Мареза со штрафного, который не должен был становиться голевым в обычной ситуации. Но мяч прошёл сквозь стенку, и пока Навас осознавал это, счёт уже стал 1:2.
На этом беды «ПСЖ» не закончились – Гуэйе получил прямую красную карточку за подкат прямой ногой в избавившегося от мяча Гюндогана. Ошарашенный столичный клуб так и не смог в оставшиеся минут двадцать показать что-то вразумительное в атаке. Хорошо ещё для парижан, что Навас не напортачил в паре гостевых полумоментов. Итог – волевая победа «Сити», и банда Гвардиолы заступает одной ногой в финал Лиги чемпионов.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Лига Чемпионов
Не буду мусолить по поводу странностей тактического поведения Пепки...но стоит признать насколько одна из команд сильнее психологически....даешь английский финал!
в общем даёшь второй раз полностью английские финалы за 3 последних сезона!) страшно за Арсенал...
ну нет, я бы лучше Вильярреал МЮ глянул а то и Вильяр - Рома
АРсенал и так выше головы прыгнул, на 1/2 ЛЕ команда не тянет
отличный матч, не то что вчерашнее фуфло. то одна команда доминирует, то другая, то одинаково хороши. у парижан техничные игроки, у Сити больше выстроена команда как механизм. Пеп посмотрел первый тайм и внёс коррективы, а может у него изначально такой план на игру был - вымотать соперника, убаюкать его и потом задавить. хотя голы конечно с долей большого везения у Сити, но красивые.
ответка будет наверное не менее зрелищной.
псж то команда хр.новенькая, но уровень техники отдельных игроков зашкаливает
один ди мария техничнее чем половина сити вместе взятая
но побеждает команда
все 3 гола - 3 дурака
но как играет сити когда ничего не получается - пытаются найти ключи хоть как
и как париж - никак
вот и вся разница
вот Гвардиола, конечно, интересный персонаж... вот всё у него есть - тренерский талант, тренерский гений, деньги, время, а всё мало... насколько ж ему скучно, что он продолжает упорно мурыжить эту ложную девятку, которую уже все раскусили? в первом тайме он был как никогда близок к клейму "физрук", ибо Сити за 45 минут мог попрощаться с ЛЧ... я надеялся, что в перерыве будут сделаны замены, но он, видать, оч самовлюблённый и никогда не сможет признать неудачу)
PS - пофиг, что не по игре, но я рад, что латентная арабская помойка и "полупокер в кедах" (С) снова на отскоках не пройдут дальше.
Вот уж точно, эта девятка настолько ложная, что сбивает с толку не соперника, а свою команду. Но так-то да - самовлюбленность и упрямость заставляют идти до конца)
Хороший день в спорте. Авангард взял Кубок. лягушки захлебнулись. ПСЖ - команда фу, рифмуется с нечистотами вопреки всему) Во втором тайме выкатила трусливый автобус, но сама себя спустила с трассы) Ну и, как говорил Валерий свет Георгиевич, где обещанные грозные контратаки от Мбаппе? Не надо было Тухеля менять на Поча с его видением игры. // Пр этом Сити далек от идеала, игра без форварда - не айс, медленно и предсказуемо. Но - повезло и додавили.
Матч, который ПСЖ после первого тайма не должен был проигрывать, он умудрился проиграть. После того, как Верратти чудом не переправил мяч в ворота Сити, подумалось, что сценарий первого тайма во втором повторится полностью и хозяева на контратаке ещё один гол забьют. Но нелепый гол Де Брюйне всё перечеркнул - хозяева не только больше не проводили опасных контратак, они окопались плотно около своей штрафной и играли уже на удержание ничейного счёта. Не получилось! Похоже - силы у французов закончились быстрее, чем у англичан. Теперь в этой паре англичане - несомненные фавориты!
Ну и?
Нервяк, депресняк, а кто сильнее? Можно это понять по одному матчу в году?
Фифашная ЛЧ это полная куйня) Только Суперлига может определить лучшего)
Переоценил я Париж.
Во всём они в этом турнире прибавили и были хороши - в тактике, особенно в стратегии на дистанции. Про одно я не подумал - характера не прибавилось. Не смогли они поднять голову после затмения у Наваса и развалились.
Да к тому же Мбаппе отсутствовал.
А Сити молодцы. Так подмять давлением соперника, который мечтал убегать в отрыв и был полностью уверен, что так и будет, что они и подумать уже об этом не могли - это надо уметь. Тотальный пресс Сити. Это Пеп.
Парижу надо повторить в ответке игру в Барселоне, но вряд ли Сити им это позволит.
в первом тайме парижане лучше смотрелись. и пасы лучше, и скорости. горожане сохранили силы и дожали уставших парижан.
Париж не ожидал, что Сити их с такой безвариантностью отодвинет их от игры.
По моему ПСЖ не устал, а сломался.
всё вместе наверное. подустали и потом такую оплеуху получили. а сил добавить и ответить уже не было.
ай молодцы робяты! главное не расслабляца.. впереди ответка.. )))