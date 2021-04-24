​Мбаппе получил повреждение перед игрой с «Манчестер Сити»

Килиан Мбаппе стал автором дубля в субботней игре французского чемпионата против «Метца». В концовке поединка форвард «ПСЖ» был заменён из-за полученного им повреждения.

«Он получил удар по квадрицепсу, но мы не думаем, что это слишком серьёзно», - высказался о состоянии Мбаппе главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, чьи слова приводятся на страничке портала Goal в Twitter.

В ближайшую среду, двадцать восьмого апреля, «ПСЖ» предстоит провести первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Игра состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс».