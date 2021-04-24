Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​Мбаппе получил повреждение перед игрой с «Манчестер Сити»

24 Апреля 2021, 20:50,

Килиан Мбаппе стал автором дубля в субботней игре французского чемпионата против «Метца». В концовке поединка форвард «ПСЖ» был заменён из-за полученного им повреждения.

«Он получил удар по квадрицепсу, но мы не думаем, что это слишком серьёзно», - высказался о состоянии Мбаппе главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино, чьи слова приводятся на страничке портала Goal в Twitter.

В ближайшую среду, двадцать восьмого апреля, «ПСЖ» предстоит провести первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Игра состоится в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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