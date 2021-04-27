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​Гвардиола: «Хотел выспаться, поэтому не думал о Неймаре и Мбаппе»

27 Апреля 2021, 18:57,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед игрой против «ПСЖ» получил вопрос о том, как его команда будет играть против Неймара и Килиана Мбаппе.

«Я хотел выспаться, поэтому не думал о Неймаре и Мбаппе. Мы постараемся остановить их, хорошо действуя в обороне как команда. Конечно, нам придётся что-то подкорректировать, но в то же время нет большого смысла уходить от своей игры. Приспосабливаться – это нормально. Так, например, мы приспосабливаемся у Уилфриду Заха, когда играем против «Кристал Пэлас». Наверняка мы будем пропускать контратаки, иначе никак, а для «ПСЖ» это серьёзное оружие», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Неймар, Хосеп Гвардиола, Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
27 Апреля 2021, 20:03

Против них есть только одно оружие - прессинг и вытеснение их на бровку.... Там они не опасны... Нет - значит будете вынимать...

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