​Гвардиола: «Хотел выспаться, поэтому не думал о Неймаре и Мбаппе»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед игрой против «ПСЖ» получил вопрос о том, как его команда будет играть против Неймара и Килиана Мбаппе.

«Я хотел выспаться, поэтому не думал о Неймаре и Мбаппе. Мы постараемся остановить их, хорошо действуя в обороне как команда. Конечно, нам придётся что-то подкорректировать, но в то же время нет большого смысла уходить от своей игры. Приспосабливаться – это нормально. Так, например, мы приспосабливаемся у Уилфриду Заха, когда играем против «Кристал Пэлас». Наверняка мы будем пропускать контратаки, иначе никак, а для «ПСЖ» это серьёзное оружие», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.