Гвардиола: «Мы должны быть самими собой в ответной встрече»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1),

«Мы начали матч очень хорошо, а затем пропустили гол и не могли справиться с давлением. Второй тайм прошёл отлично во всех смыслах. Мы забили два гола на выезде, что невероятно важно, но сейчас нам нужно готовиться к ответному матчу.

Всё, что я хочу, чтобы мы были самими собой в ответной встрече. Мы умеем играть хорошо определенным образом, не надо ничего выдумывать», - цитирует Гвардиолу BT Sport.

Ответная игра пройдёт во вторник, четвёртого мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.