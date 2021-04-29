Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Гвардиола: «Мы должны быть самими собой в ответной встрече»

29 Апреля 2021, 00:34,

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1),

«Мы начали матч очень хорошо, а затем пропустили гол и не могли справиться с давлением. Второй тайм прошёл отлично во всех смыслах. Мы забили два гола на выезде, что невероятно важно, но сейчас нам нужно готовиться к ответному матчу.

Всё, что я хочу, чтобы мы были самими собой в ответной встрече. Мы умеем играть хорошо определенным образом, не надо ничего выдумывать», - цитирует Гвардиолу BT Sport.

Ответная игра пройдёт во вторник, четвёртого мая, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
Кто выиграет Лигу чемпионов
Кто выиграет Лигу чемпионов
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола