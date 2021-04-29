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Флоренци: «Мы проиграли битву, но не войну»

29 Апреля 2021, 00:53,

Защитник Алессандро Флоренци, выступающий на правах аренды за «ПСЖ», прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2).

«Мы упустили игру из-под контроля – это не похоже на нас. На поле было 22 талантливых игрока, битва продолжалась 90 минут. Им повезло в эпизоде с первым голом, в таких матчах решают детали.

Мы проиграли битву, но не войну. Надеемся, что тенденция выездных побед продолжится. Будет непросто, но у нашей команды есть всё, что нужно для победы в Манчестере. Нам нужны одиннадцать воинов, готовые умереть на поле.

Мне приятно, что у меня есть возможность выступать на таком уровне. Я всегда выкладываюсь на 100%, здорово, что партнеры по команде могут на меня положиться», - цитирует Флоренци Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Алессандро Флоренци
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