​Линекер похвалил «Манчестер Сити» за матч с «ПСЖ»

Известный в прошлом английский футболист Гари Линекер высказался по поводу выступления «Манчестер Сити» в гостях у «ПСЖ» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Как известно, «горожане» победили со счётом 2:1.

«Это был один из лучших гостевых матчей английской команды в истории еврокубков. Абсолютно выдающийся «Манчестер Сити», - написал Линекер на своей страничке в Twitter.

«Манчестер Сити» стал ближе к финалу Лиги чемпионов, но впереди ещё ответный поединок. Он пройдёт в Англии во вторник, четвёртого мая.

Отметим, что «Манчестер Сити» пока ещё ни разу в своей истории не играл в финале Лиги чемпионов.