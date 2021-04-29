Почеттино: «Пропущенные голы разочаровывают»

Наставник французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино разочарован поражением от «Манчестер Сити» (1:2).

«Сегодня вы могли увидеть два совершенно разных тайма. Мы хорошо сыграли в первом, но трудно провести весь матч на одном уровне против такого соперника. Мы заслуженно открыли счёт, но во втором тайме «Манчестер Сити» был гораздо лучше нас.

Два пропущенных гола разочаровывают. Трудно принять, но такое произошло, произошло в полуфинале. Очень болезненно.

Сложно было справиться с ними, они играли агрессивнее, а мы в свою очередь не показали должного уровня. Верю, что мы сможем всё изменить во втором матче, но сейчас у них есть преимущество», - цитирует Почеттино BT Sport.