​Неймар: «Победа в Лиге чемпионов – моя главная цель»

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился мыслями в преддверии первого полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы играем всё лучше и лучше. В прошлом году мы заняли второе место в Лиге чемпионов, а в этом году мы сделаем всё, чтобы победить. Мы работаем над этим. Ещё в начале сезона я сказал, что победа в Лиге чемпионов – моя главная цель. Мы действительно хотим добиться этого. В прошлом году мы проиграли финал, но с тех пор мы действительно улучшились», - сказал Неймар на пресс-конференции.

«ПСЖ» примет «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов двадцать восьмого апреля.