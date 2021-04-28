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​«ПСЖ» и «Манчестер Сити» объявили составы

28 Апреля 2021, 20:42,

В среду вечером в первом поединке 1/2 финала Лиги чемпионов сойдутся «ПСЖ»  и «Манчестер Сити».

Наставник парижской команды Маурисио Почеттино доверил место в стартовом составе таким игрокам: Навас, Флоренци, Кимпембе, Маркиньос, Баккер, Гуэй, Паредес, Верратти, ди Мария, Неймар, Мбаппе.

Рулевой гостей из Манчестера Хосеп Гвардиола, в свою очередь, решил выпустить такой состав: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунс, Канселу, Родри, Гюндоган, де Брёйне, Фоден, Марез, Бернарду Силва.

Стартовый свисток на стадионе «Парк де Пренс» прозвучит в десять часов вечера по московскому времени. Не пропустите красочную трансляцию в текстовом формате на LiveResult.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ
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