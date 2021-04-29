​В матче Лиги чемпионов вратарь Эдерсон сделал больше касаний, чем Мбаппе

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29 Апреля 2021, 09:59,
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В первой полуфинальной игре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» обыграл «ПСЖ» на выезде со счётом 2:1. Мы уже сообщали о том, что Килиан Мбаппе не нанёс ни одного удара по воротам, чего ранее не случалось в матчах этого турнира, в которых форвард выходил на поле с первых минут. Тот же ESPN порадовал любителей футбола другой, не менее занимательной информацией о статистике. Так, Килиан Мбаппе в прошедшем матче сделал всего лишь тридцать касаний. Даже голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон чаще касался мяча в среду вечером – тридцать один раз.
Ответный матч между «Манчестер Сити» и «ПСЖ» пройдёт четвёртого мая.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Килиан Мбаппе, Эдерсон
ПСЖ сейчас не ахти, если такой ПСЖ с трудом разобрался с мюнхенцами то в какой яме находится Бавария???...
Теперь Перес купит в атаку не Мбаппе, а Эдерсона...