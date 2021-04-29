Де Брёйне: «Нужно сконцентрироваться на ответном матче»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:1) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо играли в первые десять минут встречи, а затем «ПСЖ» перехватил инициативу, у них невероятная команда, состоящая из игроков высочайшего класса. Обидно, что мы пропустили, у них было всего несколько полумоментов. К 30-й минуте мы изменили прессинг и всё стало куда лучше.

Во втором тайме мы сыграли гораздо лучше, оказывая на них давление. Нам немного повезло в эпизоде с первым голом, но мы играли в отличный футбол.

Впереди ещё один матч, нужно сконцентрироваться на нем», - цитирует де Брёйне BT Sport.