​Неймар оценил шансы «ПСЖ» пройти «Манчестер Сити» в 1%

Нападающий «ПСЖ» Неймар сделал публикацию в Instagram после первой игры 1/2 финала Лиги чемпионов. Парижане открыли счёт в битве с «Манчестер Сити» усилиями Маркиньоса, но в итоге проиграли 1:2.

«Мы проиграли битву, но война продолжается. Я верю в свою команду», - написал Неймар в подписи к своей фотографии.

«Шансы – 1%, вера – 99%», - отметил звёздный бразильский нападающий.

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» сыграют в Англии уже в ближайший вторник, четвёртого мая. На следующий день вторую путёвку в финал разыграют «Челси» и «Реал», которые сойдутся в Лондоне после мадридской ничьей 1:1.