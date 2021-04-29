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​Неймар оценил шансы «ПСЖ» пройти «Манчестер Сити» в 1%

29 Апреля 2021, 10:46,

Нападающий «ПСЖ» Неймар сделал публикацию в Instagram после первой игры 1/2 финала Лиги чемпионов. Парижане открыли счёт в битве с «Манчестер Сити» усилиями Маркиньоса, но в итоге проиграли 1:2.

«Мы проиграли битву, но война продолжается. Я верю в свою команду», - написал Неймар в подписи к своей фотографии.

«Шансы – 1%, вера – 99%», - отметил звёздный бразильский нападающий.

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» сыграют в Англии уже в ближайший вторник, четвёртого мая. На следующий день вторую путёвку в финал разыграют «Челси» и «Реал», которые сойдутся в Лондоне после мадридской ничьей 1:1.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Неймар
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Комментарии (1)
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0
zurukukkk
29 Апреля 2021, 11:01

уробел- все равно что уср...ся!:)))

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