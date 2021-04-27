​Гвардиола: «Манчестер Сити» пока не входит в элиту Лиги чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиолы сказал несколько слов перед первым матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Пока что «Манчестер Сити» не входит в элиту Лиги чемпионов. Но мы хотим там быть. В последние годы мы регулярно выступаем в этом турнире, и теперь нам повезло оказаться там, где мы есть. Я счастлив приехать на игру в Париж. Наша цель – быть самими собой и выиграть», - сказал Гвардиола во время пресс-конференции.

«ПСЖ» и «Манчестер Сити» проведут матч в среду, двадцать восьмого апреля. Стартовый свисток на «Парк де Пренс» прозвучит в десять часов вечера по Москве.