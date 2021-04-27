Марез: «Любой мальчишка мечтает сыграть в полуфинале Лиги чемпионов»

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез пообщался с журналистами перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Любой мальчишка мечтает сыграть на таких стадиях Лиги чемпионов. Сейчас мы в полуфинале и должны играть на том же уровне, на котором выступаем в АПЛ и Кубке английской Лиги. Конечно, полуфинал – это не предел наших мечтаний, мы хотим доказать, что заслуживаем выхода в финал. Постараемся добиться этого», - цитирует Мареза пресс-служба УЕФА.

Матч между «ПСЖ» и «Манчестер Сити» состоится завтра, двадцать восьмого апреля, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.