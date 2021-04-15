Лига чемпионов 2020-2021
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​Гвардиола: «Лига чемпионов несправедлива»

15 Апреля 2021, 00:46,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после выхода своей команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Я невероятно рад за клуб, за президента, за болельщиков. Это второй выход «Манчестер Сити» в полуфинал, так что это не историческое событие, но мы начинаем его строить. Сегодня мы были великолепны, за исключением стартовых десяти минут, когда соперник был хорош.

Я невероятно счастлив, что мы оказались в числе четырёх лучших команд Европы. Постараемся хорошо выступить.

Лига чемпионов – красивое соревнование, но оно также несправедливое, потому что когда вы вылетаете, люди говорят о провале или о катастрофе, хотя здесь всё решается в двух матчах, тогда как в АПЛ соревнования идут девять месяцев.

Сегодня мы получили право пробить пенальти. В другой день его могли и не назначить. Мы вылетели, когда нам не дали пенальти в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Тоттенхэма». Так что в этом турнире многое зависит от отдельных эпизодов», - сказал Гвардиола BT Sport.

В полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «ПСЖ».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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