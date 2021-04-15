«Манчестер Сити» не проиграл ни одного матча в текущем сезоне Лиги чемпионов

В ответной игре четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала на своем поле «Манчестер Сити». Поединок завершился победой команды Хосепа Гвардиолы со счетом 2:1.

Английский коллектив является единственным участником Лиги чемпионов сезона-2020/2021, не потерпевшим ни одного поражения в турнире. На счету «Манчестер Сити» девять побед и один ничейный результат. В прошедших встречах команда забила 21 гол при трех пропущенных.

За путевку в полуфинал турнира английский клуб поборется с французским «ПСЖ». Игры состоятся 27-го апреля и четвертого мая.