Вацке высказался о шансах «Боруссии» пройти «Манчестер Сити»

Директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке высказался относительно ответного поединка против «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Перед первым матчем наши шансы составляли 10 процентов. Теперь они намного выше. Ситуация улучшилась, тем более «Манчестер Сити» несколько раз вылетал в четвертьфинале. Если мы сможем забить первыми, то они могут занервничать и вспомнить о своих неудачах», - приводит слова Вацке BBC Sport.

В первом матче «Боруссия» потерпела поражение со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в Дортмунде в среду, 14-го апреля, начало - 22:00 по московскому времени.