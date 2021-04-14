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Вацке высказался о шансах «Боруссии» пройти «Манчестер Сити»

14 Апреля 2021, 12:19,

Директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Вацке высказался относительно ответного поединка против «Манчестер Сити» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Перед первым матчем наши шансы составляли 10 процентов. Теперь они намного выше. Ситуация улучшилась, тем более «Манчестер Сити» несколько раз вылетал в четвертьфинале. Если мы сможем забить первыми, то они могут занервничать и вспомнить о своих неудачах», - приводит слова Вацке BBC Sport.

В первом матче «Боруссия» потерпела поражение со счетом 1:2. Ответная встреча состоится в Дортмунде в среду, 14-го апреля, начало - 22:00 по московскому времени.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Ханс-Йоахим Вацке
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