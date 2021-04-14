​«Боруссия» и «Манчестер Сити» объявили составы

В среду вечером будут разыграны ещё две путёвки в полуфинал Лиги чемпионов. За одну из них в Дортмунде поспорят «Боруссия» и «Манчестер Сити». В первой игре англичане были сильнее – 2:1, и теперь немцам придётся отыгрываться.

«Боруссия» выйдет на футбольное поле в следующем составе: Хитц, Морей, Дауд, Холанн, Ройс, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Беллингем, Джан, Кнауфф.

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, доверил место на поле таким исполнителям: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунс, Гюндоган, Зинченко, Родри, де Брёйне, Силва, Марез, Фоден.

Стартовый свисток в Дортмунде прозвучит в десять часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.

Победитель дуэли между «Боруссией» и «Манчестер Сити» в полуфинале сыграет против «ПСЖ».