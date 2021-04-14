Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Боруссия» и «Манчестер Сити» объявили составы

14 Апреля 2021, 20:45,

В среду вечером будут разыграны ещё две путёвки в полуфинал Лиги чемпионов. За одну из них в Дортмунде поспорят «Боруссия» и «Манчестер Сити». В первой игре англичане были сильнее – 2:1, и теперь немцам придётся отыгрываться.

«Боруссия» выйдет на футбольное поле в следующем составе: Хитц, Морей, Дауд, Холанн, Ройс, Геррейру, Хуммельс, Аканджи, Беллингем, Джан, Кнауфф.

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, доверил место на поле таким исполнителям: Эдерсон, Уокер, Диаш, Стоунс, Гюндоган, Зинченко, Родри, де Брёйне, Силва, Марез, Фоден.

Стартовый свисток в Дортмунде прозвучит в десять часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.

Победитель дуэли между «Боруссией» и «Манчестер Сити» в полуфинале сыграет против «ПСЖ».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола