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Гвардиола оценил состав «Боруссии» Дортмунд

20 Марта 2021, 09:01,

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игроках дортмундской «Боруссии», против которой «горожанам» предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Сразу на ум приходит Эрлинг Холанн. Сейчас он является одним из лучших форвардов мирового футбола. Его результативность впечатляет.

У дортмундцев в обойме много талантливой молодежи. Клуб вкладывается в молодых футболистов, платит им хорошие деньги. Мне нравится их селекция», - приводит слова испанского тренера пресс-служба клуба.

Первый матч пройдет в Англии шестого апреля, а ответный - 14-го апреля в Германии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Хосеп Гвардиола
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