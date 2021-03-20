Гвардиола оценил состав «Боруссии» Дортмунд

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игроках дортмундской «Боруссии», против которой «горожанам» предстоит сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Сразу на ум приходит Эрлинг Холанн. Сейчас он является одним из лучших форвардов мирового футбола. Его результативность впечатляет.

У дортмундцев в обойме много талантливой молодежи. Клуб вкладывается в молодых футболистов, платит им хорошие деньги. Мне нравится их селекция», - приводит слова испанского тренера пресс-служба клуба.

Первый матч пройдет в Англии шестого апреля, а ответный - 14-го апреля в Германии.