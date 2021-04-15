Терзич: «Манчестер Сити» способен выиграть Лигу чемпионов»

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15 Апреля 2021, 11:23,
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Наставник дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич дал интервью после вылета своей команды из Лиги чемпионов. «Шмели» уступили в четвертьфинале «Манчестер Сити» с общим счетом 2:4 (1:2, 1:2).
«Хочу поздравить «Манчестер Сити», они заслуженно прошли в следующую стадию турнира. С такой игрой «горожане» способны выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.
В рамках 1/2 финала Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с французским «ПСЖ». Поединки состоятся 27-го апреля и четвертого мая.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Боруссия Дортмунд, Эдин Терзич