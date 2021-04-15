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Марез рад встрече с «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

15 Апреля 2021, 11:16,

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез пообщался с представителями СМИ после повторной победы над дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. По сумме двух матчей «горожане» одолели «шмелей» со счетом 4:2 (2:1, 2:1).

«Мы неудачно начали матч, но потом перехватили инициативу и заслуженно победили. Встреча с «ПСЖ» в полуфинале? Это особенное событие для меня, ведь я провел свое детство в Париже. Очень рад сыграть против них», - передает слова алжирского футболиста пресс-служба УЕФА.

Матчи между английским и французским клубами пройдут 27-го апреля и четвертого мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, ПСЖ, Рияд Марез
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